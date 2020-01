«Me piropeaba» mamá de Fernanda Maciel sorprendió con confesión sobre Felipe Rojas En una nueva entrevista, la mamá de Fernanda Maciel relató los difíciles días que tuvo que pasar cerca de Felipe Rojas durante la investigación.

Durante la tarde de este viernes finalmente se realizará el velatorio de Fernanda Maciel, tras semanas de retraso en la entrega de su cuerpo para realizar más pericias. Es por lo mismo que su madre, Paola Correa, dio una entrevista donde se refirió al único sospechoso del crimen, Felipe Rojas.

En conversación con el matinal ‘Contigo en la mañana’, la mujer recordó la primera vez que le tocó ver el video del acusado acarreando un saco de cemento por las inmediaciones de la tan nombrada bodega, donde fue encontrado el cuerpo de su hija.

«La primera vez que me mostraron el video donde aparecía él, lo que más se me pidió es que estuviera tranquila, que guardara silencio, para no entorpecer la investigación. Yo lógicamente lo hacía. Tuve ganas de preguntarle mil cosas, como por ejemplo si sabía algo» aseguró la mamá de Fernanda.

También te puede interesar: Confirman la fecha definitiva para el velorio y funeral de Fernanda Maciel

Siguiendo por esa línea agregó: «Cuando yo lo vi a él con el saco de cemento, yo ahí supe que él fue el que le hizo esto a mi hija. Al principio era un sospechoso, pero cuando vi ese video supe que él es, no hay otro».

Junto con esto, habló sobre el círculo más cercano de Rojas, afirmando que se siente traicionada por ellos. «Su mamá me decía que yo contara con ella para lo que fuera. Me duele porque siento que ellos se burlaron de la desesperación y la pena por la que yo pasaba. La Fernanda desapareció un sábado y yo le pregunté el domingo (a Felipe), como le pregunté a todos sus amigos, y nunca más lo vi, en ninguna marcha ni nada».

Para cerrar, Paola comentó el particular y «cariñoso» comportamiento por parte de Felipe Rojas tras la desaparición de Fer. «Muchas veces me lo topé, porque yo vivía al lado. Muchas veces me vio mal y me abrazó. Me piropeaba cuando pasaba en bicicleta, pero yo tenía que callarme o sino iba a entorpecer la investigación y yo no quería eso. Me costó».