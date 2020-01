«Fue un susto grande» Luis Jara habló de su delicada cirugía Luis Jara tras su complicado accidente que lo dejó internado, permanecerá con licencia por 15 días y en febrero se tomará vacaciones.

Tal como te contamos durante la jornada del jueves, Luis Jara fue operado en la madrugada de este lunes y hasta el día anterior se mantuvo en reposo en una clínica de Santiago.

Ello, debido a una cirugía de urgencia a la que debió someterse producto de una hemorragia.

«Me lesioné haciendo ejercicio en Miami. No le hice mucho caso al dolor y me hice sesiones de kinesiología. Tengo un umbral del dolor súper alto, por lo no le di importancia», relató Jara al diario Publimetro.

«Este fin de semana estaba en Rapel y se me formó una dureza en el gemelo, que se fue convirtiendo en un bulto del porte de una pelota», explicó el animador frente a lo que gatilló que debiera partir a urgencias.

«La hemorragia era tan intensa que se tomó la decisión en el momento justo», agregó el cantante, quien incluso corrió el riesgo de sufrir de una trombosis. «Fue un susto grande», agregó

Afortunadamente, la operación salió bien y, por ahora, Luis Jara permanece en reposo en su casa.

Además, estará con licencia médica por 15 días y con sesiones de kinesiólogo para retomar la movilidad de su pierna.