«Cállate pendeja c…» chiquilla sin pelos en la lengua sacó carcajadas por sus dichos En medio de un despacho para un matinal, esta chiquilla que llegó a dar la PSU se robó todas las miradas por su discurso sin filtro.

Los dos días de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se ha transformado en un momento de tensión y conflicto para muchos estudiantes. Esto debido al llamado masivo a boicotear, además de no rendir la evaluación que permite el ingreso a la educación superior.

En este contexto, una joven declarado a favor de las movilizaciones se volvió viral tras contar su experiencia frente a las cámaras, pero de una manera sin filtro.

“Hay unos hueones que están en contra y otros a favor. Este sistema perverso no debería existir hueón”, comenzó diciendo la joven, que pronto fue intervenida por el periodista para que mantuviera un lenguaje más adecuado.

Finalmente, la joven explicó un momento que se transformó en viral: “Una vieja me pegó… porque yo estaba protestando y la vieja me dijo cállate pendeja c… Bueno, cállate niña tonta. Y la vieja me pegó, me pegó”, aseveró.