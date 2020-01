Retoña de Pamela Díaz la troleo en redes sociales tras confesión amorosa Luego de que Pamela Díaz confesara que no quiere volver a estar en una relación nunca más, su retoña le respondió con dura honestidad.

Ese lunes te contamos que Pamela Díaz fue enfática en asegurar en su programa ‘La noche es nuestra’, que tras la dolorosa ruptura con Fernando Tellez, no quiere estar nunca más con un hombre.

«Yo no me voy a casar y nunca más voy a estar con un hombre (…) No estoy mintiendo, yo quedé dañada, no voy a estar nunca más con hombre» fue parte de la confesión de la Fiera. Quien más tarde compartió el momento en su cuenta de Instagram, acompañado del mensaje: «¿Me creen?».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Díaz (@pamefieradiaz) el 6 de Ene de 2020 a las 2:40 PST

La publicación de Pamela rápidamente recibió una serie de comentarios de sus seguidores, quienes dieron su opinión sobre la situación. Pero sin duda lo que más llamó la atención, fue que su retoña, Trinidad Neira, también se refirió a los dichos de su mamá, sin creerle mucho eso sí.

Resulta que la chiquilla le comentó: «Di la verdad Rosa», lo que desató la risa entre los seguidores de la animadora, quienes en esta ocasión estuvieron de acuerdo con su hija, sobre la decisión de abandonar el amor.

Por su parte Pamela simplemente le respondió con un «Jajajaj» al honesto comentario de su retoña.