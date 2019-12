Viuda de ‘Contra Viento y Marea’ responde a las críticas por presentar pololo Luego de que una de las novias de 'Contra Viento y Marea' se llenara de quejas por presentar a su nuevo pololo tras enviudar, no se quiso quedar callada.

Hace poco más de seis meses nos enteramos a través de Pancho Saavedra sobre el triste fallecimiento de Ricardo, uno de los novios que más llamó la atención en ‘Contra Viento y Marea’. Hay que mencionar que el joven sufría de un cáncer en la médula espinal, el cual lo tenía postrado. De todas formas en el capítulo se pudo ver como llegaba al altar con su novia Valentina.

Pero lamentablemente al mes de casados, el chiquillo perdió la batalla. Eso sí, antes de su partida, quiso asegurarse de agradecer a su esposa y a su suegra por el amor y los cuidados que le dieron durante sus últimos meses. Siguiendo por esa línea aprovechó de llamarlas a seguir con sus vidas.

Ver esta publicación en Instagram En memoria de Ricardo… ❤ Una publicación compartida de Pancho Saavedra (@franciscosaavedr) el 14 Jul, 2019 a las 9:44 PDT

Es por lo mismo que la joven intentó seguir adelante y todo parece indicar que el amor volvió a sus vida. Situación que llamó la atención de sus seguidores, pues a través de Instagram presentó a su nuevo pololo, Daniel.

Lo que no se esperaba la novia de ‘Contra Viento y Marea’ es la gran cantidad de críticas que recibió por su relación. Fue tanta la mala onda que recibió, que publicó un sentido mensaje dedicado a aquellos desubicados.

«Les voy a contar una cosita… Cuando pasó lo de Ricardo, me di cuenta de que yo había venido al mundo para muchas cosas. Por eso tomé la decisión de tomar terapia, de sanarme y de preocuparme por mí misma y tomar otros caminos. Muchos me preguntan o me dicen: ‘¿cómo pudiste rehacer tu vida tan rápido?’, ‘¿Cómo te olvidaste de él tan pronto?’, ‘¿Por qué no estás viviendo tu duelo?’, ‘Eris pura pantalla, nunca lo quisiste, qué asco me das’, e incluso, ‘eris una puta'» comenzó escribiendo.

También te puede interesar: Novia de 'Contra Viento y Marea' recibió trasplante pero le detectaron nueva patología

Junto con lo que agregó: «¿Saben qué les digo yo? Que no soy de este planeta, que tengo tremenda fuerza pa vivir todo lo que se me ponga por delante, que nadie está en mis zapatos como para hablar de mi vida como si fuera la de ustedes. Es súper fácil juzgar desde una pantalla, es súper fácil increparme, cuestionarme, etc. Porque quienes lo hacen no lo han vivido, no han estado jamás en mi posición, por lo tanto hablan desde la ignorancia. Qué egoísmo más grande de parte de los que piensan que me tengo que quedar llorando por la eternidad».

Su nuevo pololo es Daniel, un psicólogo de 24 años, a quien conoce desde pequeña, pues eran amigos de infancia. «Esta dulzura llegó a iluminarme aún más la vida… Es la persona más maravillosa de este universo. Según yo, él tampoco es de acá, viene del lugar más desconocido porque no se parece en nada a cualquier historia hacia atrás. Me sané y hoy estoy hiper lista para estar con él, para quererlo como se merece, para cuidarlo y para escribir una historia inolvidable juntos» contó sobre su nueva relación.

«Mi vida se puede acabar mañana ¡y no pienso quedarme con las ganas de hacer todo lo que quiero! El tiempo es solo eso, algo inventado por los humanos para justificar lo moralmente correcto. ¡Chao pescao con eso! El Dani es lo mejor y eso es lo que me importa ahora y lo que me hace tan feliz» cerró.

Posteriormente, Valentina afirmó que dejará de compartir fotos de su fallecido esposo, Ricardo, pues no quiere aumentar el morbo. «Con alguien que ya no está aquí; no lo voy a prestar más a exposiciones… nadie me obliga a compartir eso con todo el mundo».