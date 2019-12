«Aburrido de este florerito» ex notero de ‘Mucho Gusto’ hizo bolsa a Luis Jara por sus comentarios sobre la crisis Luego de que Luis Jara se emocionara en varias ocasiones por el estallido social, un ex notero de 'Mucho Gusto' se fue con todo en su contra.

Desde que comenzó el estallido social en nuestro país, Luis Jara se ha referido en varias ocasiones a esta situación en el ‘Mucho Gusto’, donde se ha emocionado hasta las lágrimas comentando cómo ha vivido estos días y la manera en la que se ha visto afectado.

Es más durante la mañana de este martes nuevamente terminó llorando luego de referirse a la situación de Chile, pero además lamentarse que desde hace meses no ha podido subirse a los escenarios a cantar, pero asegurando que eso no es lo más importante y que «me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático y eso también me alegra».

Pero al parecer las palabras de Jara no fueron del agrado de muchos, especialmente en Twitter, ya que se llenó de críticas por sus dichos. Y uno de los que saltó de inmediato a destrozarlo fue Álvaro Sanhueza, quien en la red social escribió: «No me aguanté y qué. La falta de empatía de Lucho Jara, que no me sorprende. Llora por no poder cantar. Paremos los cinismos y las caretas… ¡Ese no es el verdadero Chile! ¡Aburrido de este florerito! ¡Lo digo y qué! Su círculo de hierro lo protege».

Siguiendo con su crítica, el ex notero de ‘Mucho Gusto’ agregó que: «A esta altura de mi vida y en los momentos que vivimos hay que desnudar a estas ‘figuritas’ de sueldos millonarios y que se creen los paladines de la TV. Me aburrí».

Para cerrar Sanhueza afirmó que «nunca viví apitutado, estudié en escuela fiscal, jugué a la pelota en la calle, por apellidos, ni hablar. Todas las cosas/pegas que logré, mucho-poco, fue sacándome la cresta!».