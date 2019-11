«Nosotros no somos la noticia» Martín Cárcamo se enojó por crítica de Rodolfo Carter 12 noviembre

Este martes en ‘Bienvenidos’ nuevamente se vivió una jornada de debate, frente a la complicada situación que se vive en nuestro país. Entre los invitados se encontraba el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien provocó el enojo de Martín Cárcamo tras su crítica a la cobertura de los matinales al estallido social.

«Los matinales por un tiempo cayeron en el rumbo de la violencia… (…) el minuto de televsión es valioso, hay que darle prioridad» fueron los dichos del edil, que inmediato llevaron al animador a pedirle que no generalizara.

Resulta que las palabras de Carter no cayeron para nada bien a Martín, quien fue enfático al momento de responderle. «Le voy pedir algo, no nos tire la pelota a nosotros de una situación que tiene que ver con las autoridades. Segundo, nosotros estamos haciendo el máximo ejercicio para mostrar todo, con medios que no alcanzan».

También te puede interesar: Critican a Tonka Tomicic por irse de vacaciones en medio de la crisis social

Junto con esto, Martín agregó que «lo que yo le pido es que no generalice, porque nosotros no somos la noticia, la noticia es la gente y nosotros estamos mostrando la mayor cantidad de personas, e incluso a los que critican a la tv. La única forma de avanzar es dialogando, si nos sacamos los trapos al sol, porque aquí todos somos responsables de un país que pide otra cosa, que quiere que ojalá le pongamos oído, corazón y sentido de urgencia».

Por su parte, el alcalde Carter siguió con su crítica, recordando que «vi un programa que fue virulento en este panel. No quiero llegar a eso. quiero un sentido de propuesta, de decirle a la gente que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no lo hacemos nos vamos a la b».

En medio del encontrón, Polo Ramírez se quiso unir a la discusión, quien argumentó sobre los dichos de Martín, indicando que «como medios de comunicaciones hemos tenido ese aprendizaje. tenemos que aprender a escuchar hasta que duela, porque es la gente la que esta hablando y nuestro deber es darle la cabida y el espacio para que se puedan expresar, obviamente con altura de miras, ese es nuestro objetivo».