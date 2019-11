Mon Laferte ganó un Grammy Latino y se lo dedicó a Chile 14 noviembre

Pese a que oficialmente la ceremonia de los Grammy Latinos comienza a las 22:00 horas, Mon Laferte ya fue premiada con el galardón a Mejor Álbum de Música Alternativa.

En esta categoría que usualmente se entrega previo al inicio de la transmisión en vivo, la ex Rojo competía con el también chileno Alex Anwandter. Al recibir el premio, obviamente emocionada, de inmediato dedicó su triunfo a Chile, considerando el difícil momento por el que pasa.

«Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es la Chinganera. Me dijo, por favor, léela raíz de lo que está pasando hoy en mi país en Chile: Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena. Me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia. La bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia» leyó Mon Laferte.

Aquí te dejamos el discurso de Mon Laferte dedicado a Chile: