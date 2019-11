«Me motiva el lado social» Camila Recabarren anuncia su salida de la TV 14 noviembre

No cabe duda que los seguidores del programa ‘Tu vida, tu historia’ de CHV se llevaron una gran sorpresa este jueves, pues la panelista Camila Recabarren anunció su salida del espacio este viernes.

La ex Miss Chile confesó que esto se debe a que quiere dejar la televisión por completo. «Ya todo el equipo lo sabe, y yo me retiro de la TV por un cambio de vida, por optar por una calidad de vida que yo le quiero entregar a mi hija y por eso me voy muy lejos de Santiago a vivir», contó.

Camila explicó que su decisión también se debe a que quiere «ser feliz, quiero parar de competir y yo me vi involucrada en un sistema en el que yo no quería estar».

La modelo expresó que piensa irse a vivir a Valle del Elqui, donde quiere estar «aportando un granito de arena».

Junto con esto, explicó que para ella su trabajo en televisión no es compatible con ayudar socialmente. «Fui feliz aquí, pero siento que era un sueño que yo tenía desde niña llegar a la tele, y necesito seguir desarrollándome. A mí lo que me motiva es la gente, me motiva el lado social y eso es lo que quiero desarrollar, y me cuesta hacerlo desde la cámara quiero estar ahí en contacto con la gente», aseguró Camila.

También te puede interesar: Camila Recabarren regalará 100 bicicletas a quienes lo necesiten

Es mas, reveló que le gustaría tener una fundación para ayudar especialmente a niños «porque aún hay tiempo para cambiarlos y para brindarles un futuro mejor. Ellos son el cambio de Chile al final».

Frente a su participación en el programa, Camila siente que no siempre habló, ya que estaba atenta a las conversaciones, aprendiendo y anotando en su libreta lo que le llamaba la atención.

«Fueron 7 años en televisión, y agradezco que hayan confiado en mí, porque soy de lengua y todo pero siempre filtré. Hoy tengo una opinión con respecto a lo que está pasando que prefiero no darla porque hay un equipo detrás que se puede ver afectado y yo no quiero eso», aclaró.

Finalmente, la chiquilla espera que si vuelve a la televisión en los próximos años, pueda «llegar con más herramientas de las que tengo ahora».