María Luisa Godoy habría intentado bajarse el sueldo tras estallido social Revelaron que tras el estallido social, María Luisa Godoy tuvo una reunión donde pidió que parte de su sueldo fuera destinado a los trabajadores de TVN.

Tras el estallido social, los políticos no son los únicos que se han visto cuestionados por sus roles. Sino que los rostros de televisión también han estado en el foco de la polémica por sus altos sueldos. Y al parecer María Luisa Godoy habría intentado hacer algo al respecto.

Al menos eso fue lo que revelaron en ‘Intrusos’, luego de discutir la defensa de Raquel Argandoña sobre su sueldo. De acuerdo a lo que informó Michael Roldán, una fuente al interior de TVN le reveló las intenciones que tenía la animadora de ‘Buenos días a todos’.

«Me lo contaron trabajadores que estuvieron allí, que María Luisa Godoy, muy complicada por la situación país, ella dice: ‘¿sabes qué? Yo necesito ahora reunirme, necesito que me bajen el sueldo y que parte de lo que me bajen no se destine para arreglar el canal y las áreas verdes. Que parte de lo que a mí me descuenten se les entregue justamente a mis trabajadores, a los periodistas, camarógrafos, montajistas’» aseguró Roldán.

Junto con esto, el animador del espacio señaló que la persona que le contó esta información le dijo que los compañeros de María Luisa quedaron muy agradecidos con ella al considerarlo «un gesto de verdad de equidad».

Pese a esto, el periodista señaló que aunque la animadora tenía buenas intenciones, estas no fueron tomadas en cuenta. «No la pescaron. Le dijeron que era imposible y ahí quedó todo» reveló.

De todas formas, ‘Glamorama’ indica que el tema no estaría resuelto y que María Luisa intentaría de todas formas repartir su sueldo entre sus compañeros. Su objetivo sería que ninguno de los trabajadores del matinal gane un monto inferior a los 600 mil pesos.