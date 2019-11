«Indios de mie…» Deportista nacional pide disculpas por sus dichos sobre manifestantes 12 noviembre

Pablo Quintanilla es un piloto nacional, quien en 2016 se quedó con el tercer lugar del Rally Dakar. Pero que por estos días esta haciendo noticia no por sus logros deportivos, sino que por sus polémicos dichos en contra de los manifestantes y los destrozos que han ocurrido en el país.

Resulta que el deportista publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos sobre los destrozos que se llevaron a cabo durante las manifestaciones en Reñaca este fin de semana.

En las fotografías que subió en sus ‘Historias’, Quintanilla escribió: «Ahí están sus protestas pacíficas y las ganas de cambiar el país indios de mierda ¿Hasta cuándo con estos indios?».

Pero no se quedó solo allí, sino que agregó: «¿Protesta pacífica? Que le pasa a estos indios que no entiendo que no es la manera de cambiar el país (sic) Militares a la calle, Sebastián Piñera».

Si bien el deportista borró rápidamente las imágenes, de todas formas la gente alcanzó a sacar capturas de pantalla y viralizarlas por redes sociales.

Tras la viralización de las imágenes y la gran cantidad de críticas, Quintanilla debió salir a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram: «Lamento mucho haber calificado de ‘indios’ a los delincuentes y vándalos que ayer (domingo) saquearon y arrasaron con Reñaca, el lugar en que vivo hace más de 20 años».

Junto con lo que agregó «los indios e indígenas como razas originarias, merecen todo mi respeto y me disculpo si he ofendido a alguno de ellos».

De todas formas, el deportista fue enfático en aclarar que «no puedo callarme al ser testigo del lumpen que aterroriza a las personas, que arrasa con mi cuidad, que daña, roba y saquea a plena luz del día, manchando y opacando la causa por la cual los chilenos se están manifestando».

Para cerrar aseguró que «solo quiero vivir en un país donde las reglas sean respetadas, por eso hice un llamado al Presidente y a los militares para detener el caos incontrolable que había en Reñaca (…) nuestros actos dicen más que nuestras palabras».