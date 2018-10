Se van de tarro con supuesto amorío de Kenita con importante deportista nacional 12 octubre

Para nadie es un secreto que María Eugenia Larraín nunca tuvo problemas en contar sobre los hombres de su vida, porque aunque algunos a veces los mantuvo en secreto, finalmente terminaba hablando de ellos cuando se lo preguntaban.

Sin embargo, esta vez no fue la numeróloga quien contó sobre un peor es ná que tuvo hace algunos años, sino que Raquel Argandoña, quien en su programa de radio aseguró que Kenita tuvo un amorío con Eliseo Salazar. “Yo sé que ella también anduvo con él un tiempo. No sé si fue un ‘touch and go’ o un pololeo. Pero él se merece un nombrecito en la biografía, si es amoroso y buena persona”, dijo.

Cabe mencionar que el piloto de carreras y Argandoña también estuvieron involucrados amorosamente durante muchos años.

¡Esataba piolita!