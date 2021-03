Natalia Duco confesó el duro momento económico por el cual atraviesa En conversación con Cristián de la Fuente, la deportista Natalia Duco comentó unos de los momentos más difíciles de su carrera.

Natalia Duco se confesó. Y es que durante una entrevista para el programa ‘Velvet al desayuno’, la deportista olímpica comentó el duro momento económico por el cual atraviesa.

Junto con la compañía de Cristián De la Fuente, la ganadora de ‘Master Chef’ contó su verdad, tras ser sancionada por el Tribunal de Expertos en Dopaje. Esto, luego de dar positivo para GHRP-6 en un examen antidoping, una hormona de crecimiento que estimula el desarrollo de la masa y fibra muscular.

Según la información que recoge Página 7, la balista aclaró lo siguiente: «A mí me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo. No me puede entrenar un entrenador federado, la sanción es más que solo no poder competir«.

A raíz de esta situación, la campeona mundial comentó que la difícil situación económica por la que pasa. «Yo económicamente quebré, me fui a vivir con mi hermana y cuando yo creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora«, contó.

Las confesiones de Natalia Duco

Más allá de su crisis económica, Natalia Duco también comentó lo difícil que ha sido para ella mejorar el mundo de los deportes en Chile. Incluso, acusó que dirigentes la hicieron sentir mal por intento de renovar el escenario para otros nuevos deportistas.

«A mí me dijeron ‘qué tanto, si la medalla es para ti’. Y no po, si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile. Y Chile para mí no es el gobierno, para mí es la gente. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país«, expresó la balista.

Las declaraciones no se quedaron ahí, sino que Cristián De la Fuente también se tomó un momento para empatizar con las palabras de Duco. «Da tanta rabia que no exista un apoyo de verdad, que ustedes de verdad no tengan que estar preocupados… tiene que haber un fondo para que tú puedas vivir y entrenar tranquila. ¿Para qué? Para que hagas más grande a Chile, si al final tú estas trabajando indirectamente para el país”. Fue parte de su reflexión.