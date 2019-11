Evelyn Matthei aplaudió los memes que recibió tras arrancar de la prensa

Este jueves Evelyn Matthei vivió un particular momento con la prensa. Esto debido a que tras ser captada dirigiendo el tránsito en Providencia, para evitar las preguntas de los periodistas salió corriendo a toda velocidad.

Obviamente esta situación que fue transmitida en vivo, generó de inmediato una serie de reacciones y memes, que al parecer fueron de mucho agrado para la alcaldesa.

Pues resulta que a través de su cuenta de Twitter, Matthei compartió algunas de las divertidas imágenes, acompañadas de un mensaje. «No saben cómo me he reído con los «memes» que han creado, ¡¡qué manera de ser creativos!!!» comenzó escribiendo.

Junto con agregar: «Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora…» dejando la puerta abierta a que sigan agarrándola pa’l leseo.

No saben cómo me he reído con los «memes» que han creado, ¡¡qué manera de ser creativos 😅!!! Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora… pic.twitter.com/HqbqeU1kpv

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019