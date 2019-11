Daniel Stingo rechazó la ‘oferta’ que le hizo TVN para permanecer en el matinal 11 noviembre

Durante la semana pasada, no cabe duda una de las noticias que más sorprendió a los televidentes, fue la salida de Daniel Stingo del ‘Buenos días a todos’ el viernes. De acuerdo a lo que confirmó el mismo abogado en redes sociales, desde TVN decidieron terminar con su participación, ya que su presencia «no contribuía al modelo de matinal que tienen pensado».

Con el paso de los días se han dado a conocer más detalles de la desvinculación del abogado, quien en el último tiempo se había convertido en uno de los más queridos por su forma frontal de enfrentar a los políticos. Es más recientemente se conoció que le hicieron una oferta para seguir en el matinal.

«De alguna u otra forma se veía venir mi salida. Me pidieron ayer que hoy (viernes) no fuera. a las 14 horas tuve una reunión con dos ejecutivos. Me plantearon que querían hacer una nueva estructura de matinal más periodística y que mi participación estaba limitada, esporádica y para ciertos temas» comentó Stingo a ‘Las Últimas Noticias’.

Más tarde, en conversación con La Tercera, el abogado comentó que su participación podría verse limitada a solo una vez a la semana.

«No es momento para hablar de cosas como los arriendos. Me cambiaron las condiciones y eso no me pareció. En esta coyuntura nacional se debe tener a una persona que represente lo que la gente está pensando, que cuestionara a las autoridades porque eso también sirve y le da credibilidad a los canales, en un momento donde todos la tienen baja» señaló Stingo.

Junto con lo que agregó: «Aquí no se puede solo informar, hay que opinar. Yo no pretendía nada, solo se dio este papel mío, pero no puedes pretender cortarlo cuando siento que es útil. En estos momentos es necesario, así como Jürgensen (Bienvenidos) es necesario».

Siguiendo con esa línea, Daniel Stingo se mostró altamente crítico con la idea del matinal de hacer una reestructuración en este contexto.

«¿Quién te manda a ti a hacer una renovación en un momento de contingencia como este? En este momento lo que tienes que tener es un equipo reforzado, con los mejores, estando presente en la contingencia, llevando pobladores, dirigentes sociales, políticos, que la gente se manifieste, escuchando opiniones, teniendo a un tipo que cuestione. Pero si ellos pensaban que no, que yo no estuviera en esa contingencia, les dije que no» planteó.

Para cerrar sobre su salida de TVN, Stingo aseguró que «uno tiene que ser consecuente con uno mismo, aunque sea algunas veces en la vida. Nadie es perfecto, menos yo, pero en estos momentos uno debe ser consecuente con su manera de sentir».