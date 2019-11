Congreso suspendió todas sus actividades para este martes 12 noviembre

Este martes el Congreso Nacional no tendrá ningún tipo de actividad debido a los problemas de movilización que se registran para trasladarse desde Santiago a Valparaíso. Esto en el marco del paro nacional convocado para este 12 de noviembre, donde las rutas 68 y 78 se encuentran cortadas por la acción de barricadas y camioneros.

La decisión la comunicó el presidente de la Cámara Baja Iván Flores a través de Whatsapp. Según consigna ‘La Tercera’, algunos de los proyectos que se discutirían y votarían este martes era el de Cenebast en la comisión de Salud de la Cámara o el informe de descentralización en la comisión de Gobierno.

En tanto, dentro del mismo Congreso las reacciones no se hicieron esperar calificando, en general, la decisión de «improvisada».

También te puede interesar: Dr. Simi la rompe al anunciar buses de apoyo gratuitos

El diputado socialista Marcelo Díaz manifestó: «puedo entender si el criterio es de seguridad, pero hay una serie de improvisaciones en el funcionamiento del Congreso. El Congreso tiene que hacer un esfuerzo de trabajar aceleradamente. No parece razonable enterarse de esta decisión a las 8 am, estamos acá en el edificio. Nos sorprenden este tipo de decisiones».

«La gente no va a entender esta decisión. Tenemos que legislar para las personas. No van a entender que se suspenda todo. Hoy en Comisión de Economía teníamos citado al ministro de Economía. Lamento que el Presidente de la Cámara tome este tipo de medidas a media hora (…) Si el presidente de la Cámara quería un paro, que adhiriera solo», agregó el diputado Miguel Mellado.

Por su parte, el senador José Manuel Ossandón, fue algo más comprensivo con la decisión. «Llegué a las 7.30 am y esperando me avisaron que no hay sesión. Me devuelvo a Santiago con mi hermana Ximena Ossandón. Hay que ser objetivos, muchos no podían llegar. Yo le planteé ayer al Presidente del Senado que este paro iba a ser más grande que lo que parecía», señaló.