Dr. Simi la rompe al anunciar buses de apoyo gratuitos 11 noviembre

A casi un mes de que comenzaran las manifestaciones por el descontento social en Chilito, las líneas 1 y 4 de Metro de Santiago, no se encuentran operativas en su totalidad. Es por esta razón que la cadena de farmacias Dr. Simi decidió ayudar con su granito de arena para todos los usuarios que se han visto afectados con el uso de transporte público.

A través de sus redes sociales, anunciaron la implementación de los «SimiBus», una serie de buses que durante las horas punta realizarán los recorridos de las líneas de Metro, de forma totalmente gratuita, con el fin de acercar a los vecinos a sus lugares de trabajo.

«Ante la contingencia actual y la falta de locomoción, tendremos buses de acercamiento que te ayudarán a movilizarte por la ciudad» informaron quienes están detrás de Dr. Simi, por medio de un comunicado.

Obviamente que este anuncio de recorridos gratuitos sacó aplausos entre los usuarios de redes sociales, quienes de inmediato llenaron de felicitaciones y cariño al bailarín personaje.

«Doctor Simi, usted es mi héroe. Cuando sea grande quiero ser como usted», «Se pasó Dr simi! Lo máximo», «Mis respetó gracias Dr Simi que emoción», «Tío Simi te amo», «Tenía que ser la farmacia del pueblo, grande doctor Simi» fueron algunos de los mensajes que recibió la farmacia, conocida por sus precios bajos.

Estos buses gratuitos funcionarán desde cuatro puntos en Santiago. En la mañana desde Plaza de Puente Alto a Vicente Valdés 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:15 – 7:30 AM. Plaza de Maipú a Las Rejas 5:45 – 6:30 AM. Pudahuel a Pajaritos 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:30 – 7:45 – 8:00- 8:30 AM. San Pablo a Pajaritos 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:30 – 7:45 – 8:00- 8:30 AM.

Mientras que en la tarde desde Vicente Valdés a Puente Alto desde las 17:00 hrs a 18:30 hrs. Pajaritos a Pudahuel desde las 18:00 a 20:30 hrs. Pajaritos a San Pablo desde las 18:00 a 20:30 hrs. Las Rejas a Plaza de Maipú desde las 18:30 a 19:30 hrs.