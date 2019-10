Hacen bolsa a Carla Zunino por comentario sobre la represión de Carabineros 31 octubre

No cabe duda que uno de los temas más cuestionados durante los días de manifestaciones ha sido el actuar de Carabineros, quienes visiblemente actúan con una represión desmedida, dejando a cientos heridos e incluso muertos y torturados.

Ante esto, y sobre cómo los uniformados dispersaron una manifestación completamente pacífica realizada por parvularias en el centro de Santiago, es que la periodista de 24Horas, Carla Zunino, se pronunció en ‘Buenos días a todos’ para expresar su opinión, de la cual advirtió sería «impopular».

La conductora explicó: «Tengo la sensación de que hay mínimos y máximos. El mínimo parte en esta idea de que nadie puede venir e interrumpir el tránsito y el derecho de la libre circulación de las personas por una manifestación que no está autorizada. Creo que ese mínimo ayer se aplica con la marcha de las educadoras de párvulo y si uno se ciñe a la ley estaría bien aplicado el protocolo».

Zunino explicó que siente que no se dimensiona el nivel de violencia en ciertas manifestaciones. «Siento que para este mínimo, Carabineros aplica el protocolo y funciona, pero tengo la impresión de que para el máximo se descontrola. ¿En qué sentido? en que muchas veces no se dicen, no se ve o no se percibe el nivel de violencia que tienen algunas turbas», ahondó.

La periodista reflexionó: «Si Carabineros llegara al máximo, entonces eso sería una carnicería, con estas marchas que son más pacíficas adelantan protocolos que se debiesen aplicar con el máximo, con aquellos que están saqueando, pero muchas veces Carabineros no están con los que están saqueando, sino con los que están más tranquilos (…) hay una lupa gigante sobre Carabineros, yo creo que tienen miedo».