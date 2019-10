«Hace falta mano dura» destrozan a Oriana Marzoli por sus dichos sobre la crisis social 25 octubre

Durante estos días Oriana Marzoli se ganó el odio de los usuarios de las redes sociales no solo en Chile, sino que también en España, luego de referirse al estallido social que ha ocurrido recientemente en nuestro país y que ha dejado una serie de hechos de violencia.

Resulta que en un principio la chica reality a través de sus historias de Instagram, publicó un video entregando su opinión sobre las protestas en Chile. «Solidarizo profundamente con la situación que está padeciendo el pueblo chileno. Lo que no voy a hacer jamás será justificar el uso de la violencia y mucho menos el deterioro de los bienes públicos. Está muy bien manifestarse y que la gente proteste, pero nada justifica la violencia».

Pero Oriana no se quedó allí, sino que también asoció las marchas en Chile con las de Cataluña, que por esta semana también han ocurrido de manera masiva. «Encima me tengo que aguantar que me digan ‘¿y la violencia policial?’. Digo yo que alguien tendrá que frenar los actos delictivos que estáis cometiendo algunos… En España me parece que hace falta mano dura, toque de queda. Todo el mundo en su casa y los militares a la calle. Se acabó. No vamos a permitir que destrocen la ciudad, ni el país ni nada».

A pesar de que la venezolana aseguró que es muy raro que se refiera a temas políticos en redes sociales, esta vez quiso ser honesta y hacerlo, ya que la gente se lo había pedido. Pero lo que no se esperó es la gran cantidad de críticas que recibió por justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país, y pedir lo mismo para Cataluña.

Es por eso que Oriana publicó un nuevo video donde asegura que solamente está a favor del orden público, acompañado del siguiente mensaje: «LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SEÑORES☝🏻🇨🇱🇪🇸Cansada de las críticas y amenazas recibidas por dar mi opinión, me pronuncio una vez más, pero esta vez más clara que nunca. ¡Interpretadlo como queráis!🤷🏼‍♀️ #noalaviolencia 🙏🏻».