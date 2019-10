«También deben ganar menos» Daniel Jadue se fue con todo contra rostros de TV 25 octubre

Durante esta semana los matinales han enfocado su pauta en la contingencia nacional, a raíz de las protestas por el descontento social. Y este viernes en ‘Contigo en la mañana’ tuvieron invitados a Iván Moreira, Giorgio Jackson, José Miguel Insulza, Eric Campos y Daniel Jadue para referirse a la crisis que atraviesa el país.

Fue en medio del debate que mantenían sobre la rebaja de la dieta parlamentaria que el alcalde de Recoleta aprovechó de lanzar una directa crítica a los sueldos que se pagan en TV. Esto luego de que Julio César Rodríguez mencionara que todos están de acuerdo con rebajar el sueldo de diputados y senadores.

«No solo los parlamentarios, en la televisión también» comentó Jadue, además de agregar: «Para que los que están detrás de cámara ganen más, quizás los rostros también deben ganar menos».

Siguiendo con su comentario, el alcalde explicó que la simetría no solo es necesaria en la política, sino que en todos los sectores, como por ejemplo el fútbol. «Necesitamos que la simetría se de en todas las áreas de producción del país, no es un tema de política no más» cerró.

Frente a esto, Monserrat Álvarez respondió a las palabras de Jadue con un «claro que sí». Para luego darle la palabra al Presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Metro.