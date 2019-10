«Creemos que tiene una personalidad psicópata» revelan episodios desconocidos de Johanna Hernández 16 octubre

Durante este miércoles te contamos que Johanna Hernández, condenada a cadena perpetua por la muerte del profesor Nibaldo Villegas, debió ser trasladada de manera urgente hasta un Instituto Psiquiátrico, luego de que intentara quitarse la vida. Información que fue confirmada por su abogado.

Posteriormente se le consultó sobre esta situación al abogado de la familia del fallecido profesor de Villa Alemana, Patricio Olivares, quien de inmediato cuestionó la información y apuntó a los antecedentes previos de la mujer.

«Nosotros, durante el juicio oral, logramos acreditar una serie de episodios de carácter similares, los cuales tenían como objeto obtener ciertas retribuciones, de causar situaciones o de poder manipular. A través de las pericias logramos acreditar que ella no padecía ningún tipo de enfermedad psiquiatra. Creemos que tiene una personalidad psicópata. Y no cualquier psicópata, sino que un psicópata perverso» comentó al matinal ‘Hola Chile’.

Frente al más reciente incidente de Johanna Hernández, el profesional agregó que «lo que ocurrió o no dentro de la cárcel, ya está en manos de Gendarmería (…) en el caso particular de que ella pueda o no atentar contra su vida, que esté nuevamente cayendo en este tipo de conductas, obedece al narcisismo y frustración que ella tiene por encontrarse sujeta a una condena de por vida. Una persona que estaba acostumbrada a obtener lo que quería mediante la manipulación y el hechizo, por lo tanto, que hoy esté en esta circunstancias, es manifestación de eso».

«La explicación lógica que una puede darle al episodio, si es verdadero, es que ella no tolera estar sometida a la ley porque obviamente dentro de su esfera psicopática se ve como un ser superior, y se intenta suicidar para no cumplir con la condena que la sociedad le aplica. Ella siempre en estas cosas va a buscar una ganancia secundaria» apuntó.

Junto con esto, el abogado reveló antecedentes desconocidos de episodios similares protagonizados por Johanna. «Ya ocurrió en el hospital de Peñablanca, ya ocurrió en el hospital del Salvador. Es un método, una forma aprendida de válvula de escape. Johanna se intenta suicidar para estar 15 días de vacaciones en el hospital psiquiátrico».

«Cuando ella estaba en batalla judicial por la hija y la custodia personal, mágicamente tiene un episodio de intento de suicidio, va al hospital de Peñablanca, pero solamente se trató con clonazepam» concluyó.