Arturo Longton hizo bolsa a ex «Resistiré» a través de Instagram 17 octubre

Pese a que Arturo Longton se encuentra alejado de la televisión, las polémicas siguen rodeándolo. Esto debido a que el ex chico reality, quien se hizo conocido por su fuerte personalidad, no ha cambiado en nada. Al menos así lo dejó en claro en su cuenta de Instagram, donde se fue con todo en contra del ex «Resistiré» Gabriel Martina.

Aunque no quiso dar detalles de la clase de problemas que tiene con el modelo che, dejó más que claro que no tiene una buena opinión de él. «No soy del tipo de weon de escribir mierda gratuitamente, pero este ctm me supera. Qué manera de ser chanta y vender humo» comenzó escribiendo en una historia de la red social.

«Se llama Martina, seguramente no lo cachan. Se natural un minuto pobre weon» agregó Arturo.

Pero la cosa no se quedó solo allí, ya que al ver las declaraciones, Gabriel decidió hablarle a Longton para aclarar esta situación. «Hace tanto que te conozco para que hables así de mi… Soy amigo de tu hermano, él te puede dar las referencias que te faltan! Abrazo!!!» comenzó diciendo el peor es na’ de Tere Kuster.

Al parecer a Arturo Longton no le cayeron para nada bien estas palabras, así que finalmente compartió un pantallazo de dicha conversación con el siguiente mensaje: «Ahí está el Ricky Martin. El que se pica pierde».