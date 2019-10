El Chacotero Sentimental Presenta: Recházame 17 octubre

Este miércoles en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Rosemary, de 3.8, quien le contó a El Rumpy sobre el engaño de su pareja por más de 20 años que le cambió la vida para siempre y le dejó una gran marca.

Resulta que esta amiga tiene cuatro hijos con su ahora ex pareja y más de 20 años de relación. Todo iba perfecto hasta que un día lo pilló poniéndole el gorro con una tipa que la comenzó a acosar y mandarle videos de los dos incursionando.

Tan mal la dejó la infidelidad, que aunque le gustaría volver con su pareja, no puede por el asco que le dejó esas imágenes, pero no se queda solo ahí, porque ahora ya no puede acercarse a ningún hombre ya que todos le traen esos recuerdos.

La historia completa en la llamada del día.