«No le veo nada de malo» Cathy Barriga respondió a las críticas por su fotito 11 septiembre

Durante este martes Cathy Barriga estuvo en la polémica, luego de que publicara a través de las Historias en su cuenta de Instagram una foto donde aparece usando pijama y ropa interior, dando los «buenos días» a todos sus seguidores.

Con esta imagen, la alcaldesa de Maipú recibió cientos de reacciones y comentarios, algunos a favor, mientras que otros criticándola por su actuar «poco adecuado» para una política. Es por esto que Cathy habló del tema en el programa «Me late» de TV+, donde aprovechó de defender su accionar, asegurando que lo encuentra de lo más normal.

En la conversación con el espacio, Cathy comentó que nunca pensó que la postal causaría tanto revuelo en redes sociales. «No tenía idea del impacto porque venía saliendo de mis reuniones» reveló.

Frente al contenido que tiene su publicación, la alcaldesa dijo que las Historias son para compartir parte de la vida de las personas y ella se considera una persona más, por lo que comparte lo que hace. «Yo veo muchas fotos de ese tipo y de todo tipo de cosas, porque en el fondo es la vida. La vida se ve reflejada en historias, la historia del día» comentó.

Junto con esto, Cathy Barriga aseguró que cree que toda la polémica que causó su foto, no es tanto por el contenido, sino que fue porque es ella. «Es siempre lo mismo, pero yo he visto miles de fotos así. Es la vida, no le veo nada de malo» contó. Finalmente terminó la entrevista diciendo que la imagen no tiene nada de malo. «Hay cosas más importantes de las que preocuparse».