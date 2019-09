Los diputados Bobadilla y Urrutia se retiraron en medio del minuto de silencio por las víctimas de la dictadura 11 septiembre

Durante la jornada de este miércoles, el partido Comunista y el Frente Amplio pidieron realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dictadura de los años 1973 a 1990. La conmemoración, se llevó a cabo con toda normalidad en comparación a otros años. Pero hubo dos parlamentarios que salieron de la sala mientras se iniciaba este minuto de silencio.

El ex UDI Ignacio Urrutia y UDI Sergio Bobadilla, ambos entregaron su postura política y afirmaron que no estaban de acuerdo con centrar un homenaje de esta naturaleza solo en las víctimas de un color político.

«Yo salí de la sala porque ese minuto de silencio no estaba destinado a los militares y uniformados que cayeron durante el gobierno militar, al no estarse rindiendo homenaje a la gente que yo sentía que si debería haberse rendido el homenaje, salí de la sala», indicó el ex UDI.

Sergio Bobadilla, manifestó que «aquí debemos respetar los derechos humanos para todos, y si este homenaje se hizo en ese sentido, debería haber sido con relación a las víctimas que hubo producto del terrorismo de izquierda en ese periodo».

Desde la izquierda condenaron la situación, la diputada Carmen Hertz, del partido Comunista, indicó que «a mí no me extraña esta conducta. En el ADN de ese sector sigue existiendo lo mismo, relativizar los crímenes, negar lo que ocurrió, hacer apología de la dictadura y eso tiene que ver con la impunidad política que este sector ha tenido durante todo este periodo de postdictadura».

Hay que mencionar que en esta ocasión, el Presidente Sebastián Piñera decidió no realizar ningún tipo de conmemoración por la fecha. Pero si emitió un discurso por el aniversario número 46 del golpe de Estado.