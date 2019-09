Familia de Fernanda Maciel rechaza los dichos de Luis Pettersen 27 septiembre

Durante los últimos días Luis Pettersen ha lanzado una serie de incendarias revelaciones sobre las últimas horas de vida de Fernanda Maciel. Su pareja embarazada que fue encontrada enterrada en la bodega donde fue vista por última vez.

En varias entrevistas que dio al matinal ‘Contigo en la mañana’ aseguró entre algunas cosas que su polola estuvo secuestrada por cuatro días, que fue enterrada con vida, junto con que Felipe Rojas no sería el único involucrado, sino que además alguien muy cercano a la joven.

Pero sin duda lo que más llamó la atención sobre todo a los familiares y cercanos a Fer es una de las últimas declaraciones de Luis Pettersen. «Hay una información que también dice que Fernanda fue transportada. Sacada de la bodega y después volvieron a traerla a la bodega. Es una información que está concreta. La llevaron a la bodega, la sacaron y la trajeron de nuevo para sepultarla» aseguró impactando a los panelistas.

Junto con esto el taxitas agregó: «Estuvo secuestrada, estuvo maniatada. A lo mejor estos tipos la sacaron para algún lado y después la tuvieron todo el rato a disposición de ella».

Es por eso que tras sus dichos, en el matinal ‘Hola Chile’ se contactaron con la familia de Fernanda Maciel, quienes a través de mensajes telefónicos mostraron su total rechazo a lo dicho por Pettersen.

«Me dicen que ellos rechazan la idea de que Fernanda fue sacada de la bodega. Dicen que Fernanda nunca fue sacada de la bodega, jamás. Ella ingresa a esa bodega y no vuelve a salir» afirmó Julia Vial mientras mostraba los mensajes.

Además, frente a la participación de terceros agregó: «Dicen que el único involucrado es Felipe Rojas». Para finalizar se refirieron al otro sospechoso al que apunta Pettersen: «La familia sabe a quién se refiere Luis Pettersen, pero aseguran que no tiene absolutamente nada que ver en este caso. Por último, dicen no saber qué pasa con Luis. No saben por qué da estas declaraciones».