Américo habló tras su descompensación: «He estado trabajando en exceso» 4 septiembre

Durante la jornada del martes te contamos que Américo debió ser trasladado a un centro de asistencia, luego que sufriera una descompensación en medio de la grabación de «Morandé con Compañía». Pero afortunadamente solamente fue un susto y ya se encuentra mejor.

Es por eso que el día de ayer estuvo presente en el lanzamiento de la Teletón de este año, donde habló con el portal Página 7 y se refirió a su accidentada participación en el programa humorístico. «Tuve una descompensación súper inesperada. Un mareo y alza de presión considerable. Me asusté mucho» comentó, además de agregar que «fue una sensación muy desagradable».

Américo relató que «abordé el momento con tranquilidad y pudimos controlar todo en la clínica». Pero eso si, confesó que lo ocurrido «me pone en atención de cuidarme, cuidar más el sueño».

Junto con esto aprovechó de hacer un mea culpa: «Creo que he estado trabajando en exceso. Además de mi trabajo en sí, he trabajado duro por la rehabilitación después de mi operación a la cervical. Le he entregado mucho a eso. Y el deseo de mejorarme pronto después viene a cobrar».

Hay que recordar que en junio recién pasado, Américo debió cancelar su gira por Estados Unidos, debido a una cirugía de una hernia cervical que le fue detectada en abril, junto a un cuadro de estrés que agravó el diagnóstico.

Es por esto que aseguró que «igual me resulta difícil bajar un cambio. Del programa corrí para acá, ahora se vienen las Fiestas Patrias y eso significa más pega. Así que estoy viendo la forma de controlar eso».

Para finalizar quiso enviarle un mensaje a «todos los que están en una revolución excesiva de trabajo a cuidarse. Sobre todo si estamos pasados los 40».