Papá de Felipe Rojas llamó a matinal en vivo y quiere contar su verdad 31 julio

Se están viviendo horas claves en el caso de Fernanda Maciel, pues próximamente se darán a conocer los resultados del Servicio Médico Legal, que serán claves en la investigación del crimen.

Y mientras discutían este hecho en el matinal «Hola Chile», se reveló que durante las últimas semanas, la familia del único imputado por el crimen Felipe Rojas ha recibido amenazas, además de ser protagonistas de una serie de sospechas.

En esta línea, tras mantener una larga conversación con los cercanos del detenido, la periodista del espacio, Ignacia Rocha, reveló el día que el papá de Felipe lo llevó hasta el cerró y le pidió que le contara toda la verdad.

Luego del relato de Rocha, el abogado y panelista del matinal, Claudio Rojas, aseguró no creer en la versión de la familia. Es más, recordó las antiguas conversaciones telefónicas de Felipe Rojas con sus más cercanos, donde les comentaba que la policía «no tiene nada» para inculparlo.

Tras escuchar este debate, el papá de Felipe Rojas se comunicó con la periodista en mitad del programa. Por medio de un llamado telefónico, le aclaró que se siente traicionado.

«El papá me pidió el contacto para poder ponerse en contacto con nosotros. Algo que me parece válido para tener ambas partes. Para poder entregar información que pueda dar la versión de ambas partes. Él dice que no tiene nada que ocultar, que para él es terrible todo lo que está sucediendo. Que se siente profundamente traicionado por Felipe» leyó Rocha, asegurando que durante la tarde se juntará con el hombre.

«Él le creyó (…) Felipe le juró que no tenía nada que ver, se siente traicionado. Por eso me reitera que él no lo ha ido a ver (a la cárcel). Mantiene que su familia no estaba al tanto (…) él creyó que era inocente» aseguró.