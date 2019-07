María Teresa Matus lleva de vacaciones a sus hijos por separado: «Tienen diferentes gustos» 17 julio

Aprovechando las vacaciones de verano en Europa, la ex esposa de Arturo Vidal, María Teresa Matus, parte de viaje con su familia, solo que no lo hace de la manera tradicional.

Pues en esta ocasión ‘Marité’ intentó una fórmula para complacer los gustos de sus tres pequeños, Alonso (10), Elizabetta (5) y Emiliano (2): pasar las vacaciones con cada uno de ellos por separado.

La idea de Matus es tener la posibilidad de pasar la mayor parte del tiempo con ellos para conocerlos mejor. «Lo decidí así porque, aparte de que tienen mucha diferencia de edad, también tienen diferentes gustos. Por otro lado salir con los tres es mucho para mí que estoy sola, educándolos sola y entregándoles amor, entonces es mucho estrés para todos» le comentó a Las Últimas Noticias.

En sus primeras mini vacaciones agarró sus maletas y hace dos semanas partió con Elizabetta hasta el parque de atracciones de Disney en París. Luego hace una semana fue con «Monito» hasta Egipto, donde la acompañó su hermano.

«A mi me gusta conocer las culturas de todos los países y en esta ocasión decidí que fuéramos a Egipto porque en el colegio me enseñaron cosas de allá y me interese» comentó el hijo mayor de Arturo Vidal y María Teresa sobre la decisión de su viaje.

Hasta el momento, Matus se ha sentido muy bien con la experiencia de las ‘vacaciones por separado’. «Es una linda oportunidad para darles cariño, atención, tener conversaciones individualmente. Sirve para tener más tiempo entre madre e hijo…» comentó.

Sobre el viaje con su retoño más pequeño, Emiliano, Matus reveló que partirá hasta la isla de Menorca en compañía de su mamá, María Teresa Olivares.