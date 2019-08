Ignacia Michelson y Sargento Rap volvieron a darse la PLR 26 agosto

Sin duda que Ignacia Michelson y Sargento Rap se convirtieron en la pareja más controvertida de «Resistiré». Los tortolitos que se conocieron al interior del reality de inmediato dieron que hablar por sus polémicas y su desinhibida personalidad. Tras su salida del encierro continuaron con su relación e incluso la chilena quedó embarazada, sufrió un aborto espontáneo a las pocas semanas.

Esta pérdida los llevó a terminar, pero volvieron muy rápidamente. Es más hace algunos días Sargento lanzó su nueva canción «A sangre fría», que tiene a Ignacia como protagonista del videoclip y musa inspiradora. Todo parecía ir bien para la parejita, pero repentinamente todo se derrumbó.

Resulta que hace un par de días, el mexicano regresó a su país de origen y a pesar de que Ignacia le gritó su amor a los cuatro vientos, junto con asegurar de que se le uniría en tres semanas más, lo cierto es que esto ya no ocurriría.

Pues todo parece indicar que su relación terminó, ya que Michelson se refirió a través de sus historias de Instagram sobre Sargento.

«Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… no tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada» aseguró Ignacia, dejando claro que el quiebre no fue para nada en buena, pues ya no mantiene ningún tipo de contacto con el mexicano.