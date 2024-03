¿Destino internacional?: Ignacia Michelson reveló posibles ofertas para programa fuera del país

Muchas personalidades de las redes sociales han entrado a realities televisivos, algunos se hacen sumamente conocidos, mientras que otros pasan inadvertidos luego de su minuto de fama.

Sin embargo, no podemos negar que Ignacia Michelson es una de las influencers más cotizadas para este tipo de instancias, y no solo por su vasta experiencia en programas de este tipo, sino que también porque donde entra es polémica segura. La chiquilla sabe jugar muy bien sus cartas y se ha ganado un espacio en la farándula nacional.

Solo es cosa de ver sus intervenciones en Gran Hermano Chile, o su paso por programas internacionales como Acapulco Shore.

Es en este contexto, que en conversación con ADN, la influencer dejó caer varias exclusivas sobre su futuro en los programas de telerrealidad, sobre todo ahora que se viene el debut de «¿Ganar o Servir?», nuevo reality de Canal 13. Además del casting de la segunda edición de Gran Hermano.

El futuro de Ignacia Michelson

La ex de Marcianeke partió diciendo que «me encantan los realities. Yo no los veo, es mi trabajo. Pero Santiago, Chile, ya me conoce. Yo necesito abrir puertas en otros países, así que me voy a ir un tiempito».

Además, agregó que «el chileno es chaquetero, entonces uno llega y te aman, pero después ya no pasa eso», por lo mismo, la modelo confesó que ya estaría arreglando sus maletas para visitar nuevos rumbos afuera del país.

No olvidemos que Michelson fue parte del elenco de una temporada de Acapulco Shore, exitoso programa internacional del que podría volver a ser parte.

«Ya me verán, pero no tan cerca de acá», indicó. Además, al ser consultada por si México podría ser su suevo destino, contesto que: «Siempre México».

Por lo que Ignacia Michelson podría marcharse en breve de nuestro país, no descartando su futuro en televisión internacional.