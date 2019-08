El joven que pasó de vivir en la calle a ser dueño de una empresa de millones de dólares 16 agosto

En un año la vida de Harry Sanders cambió radicalmente. A los 16 años fundó su propia empresa, especialista en posicionamiento de sitios web. Sin embargo, un año después se quedó en la bancarrota y se vio obligada a vender todo lo que poseía.

De la noche a la mañana, este australiano se quedó sin nada y se vio obligado a vivir en la calles de Melbourne. Aunque recibía la ayuda de sus amigos quienes lo alojaban esporádicamente, estuvo forzado a mendigar en la calle.

“La primera noche de estar sin hogar fue la peor. No tenía idea de dónde ir o qué hacer. Pasé mis primeras noches debajo de un puente, inseguro de qué hacer y, sinceramente, me sentía terrible pidiendo ayuda a alguien”, reconoce.

También te puede interesar: Aída Nizar sorprendió nuevamente con un picarón topless

En su difícil situación intentó contactar a sus antiguos clientes. Aunque reconoce que en un comienzo se le cerraron todas las puertas, poco a poco comenzó a ser recomendado por sus viejos contactos, según señala RT.

“Después de pasar meses de rechazo, logré captar algunos clientes”, dice Sanders quien luego de tres años logró armar nuevamente su empresa. Hoy está a la cabeza de Studiohawk, compañía que trabaja con Google y que tiene un valor de más de mil millones de pesos.

Hoy, Sanders, de 21 años, rescata la experiencia que debió vivir y aunque no fue nada fácil, reconoce que eso le ayudó a alcanzar el éxito que hoy disfruta.

El joven admite que esa situación límite le ha servido para sobreponerse y enfrentarse a cualquier situación, más difícil que parezca. “Aunque hubo muchos momentos negativos, creo que estar sin hogar me enseñó la capacidad de recuperarme y de madurar”, señala.

“No sería la misma persona que soy hoy si no fuera por eso. Pasar por dificultades como esa también me hizo sentir mucho más seguro para cuando me enfrento a situaciones estresantes”, asegura.