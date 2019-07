Vale Roth denunció filtración de video íntimo por Instagram 19 julio

Este viernes Vale Roth denunció que filtraron un video íntimo que le había enviado a una ex pareja. A través de su cuenta de Instagram reveló detalles del por qué habrían dado a conocer este registro.

«Hans está subiendo fotos íntimas mías esta wea, hijo de p… va a ir a tribunales más el video que sales pegándole a una mujer» escribió en sus historias la bailarina sobre las acusaciones al usuario de la red social @Hanskilman.

Por su parte, el sujeto publicó en sus historias «como sigues molestando a una amiga, a la Adri, voy a publicar lo que todos quieren ver. Se viene, cabros». En la captura hecha por Vale Roth se puede ver que el video fue borrado por Instagram debido a su contenido.

También te puede interesar: Vale Roth se picó con Ignacia Michelson por no invitarla a su cumpleaños

La ex gimnasta aprovechó de aclarar a lo que se refería: «Me da mucha lata todo lo que está pasando. Pucha, le mandé un video a un ex, que él lo haya filtrado, se lo haya mandado a la Adriana (Barrientos) y la Adriana se lo mandó a Hans. Sacaron un pantallazo y lo subieron».

Además Roth agregó: «Saqué el pantallazo que Hans lo había subido a su Instagram. Voy a ir a la PDI el día lunes, a Cibercrimen, no le va a ir muy bien. Me da mucha lata esta situación. Me siento afectada, pero no me va a cagar el viernes».