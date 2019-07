Vale Roth se picó con Ignacia Michelson por no invitarla a su cumpleaños 18 julio

Hace una semana, la polémica participante de «Resistiré», Ignacia Michelson, celebró su cumpleaños número 26. Pero, a pesar de que no fue el mejor de su vida, pues recientemente perdió al hijo que esperaba junto a Sargento Rap, de todas formas decidió hacer una fiesta, donde estuvo acompañada en todo momento por su pololo.

En el carrete llegaron varias de sus amistades a celebrar, y así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió varias postales con ellas.

Pero al parecer una que no quedó muy contenta por no haber sido invitada al cumpleaños fue Vale Roth. Quien a través de redes sociales hizo sus descargos por quedar fuera de la fiesta.

«Estás en todas, le das consejos, apañándola a full. Se hacen tu amiga y después por una saco weas no invitan a su cumpleaños. Ok. Fue». Escribió en una historia de Instagram.

Pese a que el mensaje no tenía un destinatario directo, en el programa de farándula «Intrusos», confirmaron que efectivamente estaba dirigido a Ignacia. Pues al parecer Vale se habría sentido por no ser invitada, ya que ella habría estado en todo momento con la chica reality luego que perdiera a su guagua. Dado que la bailarina también sufrió un aborto espontáneo hace unos meses.

En la historia de Vale Roth, también se hace referencia a otra persona por la que Ignacia no la habría invitado y que en el espacio aseguran que fue no otra que Adriana Barrientos.

Finalmente, quien se dio cuenta de que hablaban de este tema en «Intrusos» fue la misma Vale, la que a través de su cuenta de Instagram quiso aclarar que no Ignacia estaba todo bien. «Cero mala onda con ella. Me dio lata obviamente, pero ya conversé con ella y está todo bien» comentó la ex gimnasta.

Por su parte Ignacia Michelson, compartió un pantallazo de la conversación que tuvo en WhatsApp con Roth, donde se demuestra que ambas quedaron en buenos términos.