Pobrecito: Dueños volvieron a cachupín adicto al copete y las drogas 17 julio

Un horrible caso de maltrato animal se dio a conocer en la comuna de La Florida, luego de que una ONG animalista rescatara a un pobre cachupín desde la casa de sus antiguos dueños, quienes lo obligaban a tomar copete y a respirar humo de marihuana.

«Amor por los Pug» es la ONG que ayudó a Maxi, perrito de 10 años que llegó hasta ellos con una gran cantidad de daños físicos, provocados por la irresponsable conducta de sus ex dueños, quienes no encontraron nada mejor que darle alcohol de manera recurrente.

«Fue un acto irresponsable, ya que darle estas sustancias a un perro como él es como dárselas a un bebé. Tiene un riesgo serio de contraer cirrosis y un hígado muy sensible. Además, tiene serios rasgos de abstinencia, ya que al sentir el olor del alcohol o la marihuana se desespera, igual que un adicto» dijo Alejandra DÍaz, mujer que está a cargo del cachupín desde el 2014 y fundadora de la ONG, en medio de una actividad de Animal Park, según recogió el diario La Cuarta.

«Cuando me avisaron que este perro es adicto me lo contaron en tono de chiste, como que era su gracia. Fueron los mismos dueños quienes me lo dijeron. Se habían aburrido de él y desde ahí que cuidamos al Maxi» agregó Díaz, quien además reveló que el perrito será adoptado por el alcalde de La Florida Rodolfo Carter.

«Nosotros tenemos problemas graves en la comuna de perros que botan a la calle o que no los cuidan, y este era el caso de Maxi. Los dueños lo dejaban salir a la calle y ahí le daban todas esas sustancias. Nosotros quisimos recibirlo para ayudar a la ONG, y le buscaremos un lugar en la municipalidad para recibirlo» dijo por su parte el alcalde.