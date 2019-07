Cata Pulido se refirió a su polémica detención: «Ya me han apedreado suficiente» 18 julio

A más de una semana que se diera a conocer la polémica detención de Cata Pulido por Carabineros, luego que se negara a recibir un parte por manejar sin cinturón de seguridad, la actriz dio su primera entrevista a un medio escrito.

«Creo que recién estoy teniendo conciencia de lo que pasó. Recién hoy estoy más tranquila y he podido dormir las últimas dos noches (…) no es fácil que te pase algo así» aseguró la actriz al diario La Tercera.

Pues que sumado a que fue detenida por agredir a los uniformados, quedara con dos fracturas en el codo, posteriormente Cata Pulido terminó siendo despedida de La Red por su comportamiento.

«Está también el post-trauma de las redes sociales, de ver las burlas, algo que involucra directamente a mi familia. Y mi cesantía actual que también es dolorosa, porque yo soy una persona sola, que me hago cargo de mi casa sola y tengo que parar la olla como sea» agregó.

Además comentó sobre su actuar el día de los hechos: «Debí haber pasado mis documentos y haberme quedado piola, nada más… Di jugo y lo asumo. Ya me han apedreado suficiente, soy un ser humano y me equivoco (…) No tengo una explicación de por qué me nubló tanto una situación de la que podría haber zafado de forma mucho más inteligente».

Junto con esto, también se refirió sobre el comunicado que publicó recientemente, donde se disculpa con Carabineros, desmarcándose de los dichos entregados por su ex compañera de «Intrusos», Alejandra Valle.

«Para mí era necesario hacerlo (disculparse). Me había ofrecido a hacerlo en mi ex casa televisiva, pero no se pudo (…) Yo sé que fui poco clara, un poco insistente, histérica, pero nunca mi intención fue agredir ni insultar a Carabineros. De hecho no lo hice. Tengo mucho respeto por la institución, mi hermano es uniformado, no sería consecuente con mi visión. Entonces era una deuda que yo tenía, que claramente podría haber hecho antes, pero no tenía la claridad emocional y mental» comentó.

Y aseguró que: «Sé que yo soy la responsable de todo esto y es súper duro cuando uno tiene la culpa de las cosas que a uno le pasan. Cuando uno se cuestiona ‘por qué no lo hice de otra forma’, las recriminaciones, los desvelos nocturnos, las crisis de pánico, es todo más duro».

Frente a la polémica aparición que hizo en el espacio de farándula al día siguiente de su detención, Cata Pulido comentó que se arrepiente de haber asistido.

«Yo no me debería haber expuesto porque no estaba bien. No había dormido, estaba con sedantes intravenosos porque había sufrido una lesión importante (…) Entonces, ante situaciones así, burlándome de mí misma, todo se ve de otra forma, pero yo tampoco me acuerdo muy bien de lo que pasó (en pantalla). Posiblemente lo que dije fue una estupidez, no tengo idea, pero yo no estaba en mis cabales» finalizó.