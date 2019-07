Mario Sepúlveda contó en que ocupará el millonario premio de ‘Resistiré’ 26 julio

Este jueves se emitió la gran final de ‘Resistiré’, donde finalmente se conoció que tras una votación del público el triunfador del reality extremo de Mega y MTV, fue el chileno Mario Sepúlveda.

Para que no se filtrara al verdadero ganador del programa, la producción grabó tres finales distintos: uno donde ganaba Tere Kuster, otro con Fede Farrel y finalmente el que se emitió donde el ex minero se llevó el premio.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el minero que formó parte de los conocidos 33 que fueron rescatados en 2010, relató cómo fue vivir la final desde su casa. «Caminé y corrí por el patio de mi casa durante la transmisión y cada cierto rato espiaba la tele».

Además, uno de los temas que más sorprendió fue, que hará con el dinero que se llevó, que ascienden a unos 108 millones de pesos.

Mario ya tiene pensado que es lo que hará con el millonario premio. En primer lugar va a compartir un 15% del premio con sus compañeros, sin embargo, va a dejar afuera a Manelyk González y Sebastián Ramírez.

«Voy a dejar fuera de esta repartición a la Mane porque encuentro que gastó mucho en el programa. Con el Sebastián no lo comparto porque nunca lo entendí y no me agrada su forma de operar» confesó Mario Sepúlveda.

Y con el resto del dinero, tiene planteado comenzar una fundación. «Tengo la idea de ayudar a los papás y mamás a lidiar un poquito con el tema de los hijos con autismo. Mi Marito tiene 6 años y autismo severo» aseguró.

Otro de los temas a los que se refirió Mario, fue a su paso por ‘Resistiré’. «Yo soy un sobreviviente. Tengo una diferencia de edad importante con la mayoría de los compañeros del reality y como además teníamos realidades diferentes no me podía poner a su altura».

Frente a estar en la televisión, fue sincero en revelar que le resultó muy complicado. «Es fregada la tele (…) quienes no la entendemos sufrimos» finalizó.