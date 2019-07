Echaron al escultor de las estatuas del Museo de Cera de Las Condes 26 julio

A solo días de que abriera el polémico Museo de Cera de Las Condes, el escultor a cargo de las estatuas fue despedido.

Andrea Said, directora de la galería, dijo que Rómulo Aramburú fue desvinculado luego de los numerosos comentarios que provocaron las esculturas, los que, digámoslo, no fueron muy positivos, y comentó en entrevista a Revista Capital: «Ahora se cambió el equipo de artistas por otros que sean capaces de crear una copia fiel de los personajes. Se escuchó al público. Aramburú ya no está trabajando en los arreglos de las obras, ni tampoco lo hará en las próximas que entrarán al museo»

A las figuras existentes, se sumarán otras en los próximos meses y la idea es que exista «una rotación permanente», dijo la directora del museo: «Lo que el público quiere ver es la copia exacta de las personas y eso es lo que vamos a dar».

Recordemos que cuando recién se anunció la apertura del Museo de Cera y se mostraron las primeras estatuas. De inmediato se cuestionó el parecido con las figuras a quienes representaban y se debió retrasar la inauguración.