Ignacia Michelson peló de lo lindo la final de ‘Resistiré’ 26 julio

Este jueves se emitió la gran final del reality extremo de Mega y MTV ‘Resistiré’, donde finalmente se pudo conocer cual de los resistentes se llevaría el millonario premio para la casa.

Y el ganador del programa resultó ser el ex minero Mario Sepúlveda, quien gracias a una votación del público logró alzarse como vencedor del encierro. Pese a que ganó en popularidad, a varios de los seguidores les cargó que eligieran este método para definir el primer lugar, pues preferían que se determinara a través de una prueba de resistencia o destreza.

Una de las primeras en demostrar su molestia fue la ex participante de ‘Resistiré’, Ignacia Michelson, quien a través de varios videos en su cuenta de Instagram dio a conocer su opinión.

«Qué fome que la wea haya sido por votación, y no por competencia, qué final hubiese sido Clovis versus Sargento o Sargento versus Fede, o algo así» comentó la chiquilla, quien incluso aseguró que encontró tan «fome» la final, que prefirió hacer videos en vez de seguir viendo el reality.

Otra que no quedó conforme con la final de ‘Resistiré’, fue la ex participante de ‘Doble Tentación’, Ángela Duarte, quien en redes sociales dejó muy clara su opinión frente al capítulo de anoche. «Para los que me preguntan que opino sobre la final. Igual lo vi solo para saber la temática y creo que el final fue muy malo, pero malo con ganas». Comentó, además de asegurar que su favorito para llevarse el premio era Fede.