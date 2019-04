Estos dos chicos reality habrían terminado su pololeo 24 abril

Luego de más de ocho años de relación, al parecer los ex chicos reality Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte habrían terminado.

Los rumores del supuesto quiebre comenzaron, luego de que la estudiante de enfermería, publicara unos enigmáticos mensajes en su cuenta de Instagram.

En primer lugar la chiquilla compartió la foto de un corazón roto, luego el mensaje «ten paciencia, no te rindas, resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás ‘ya pasó’, porque sé que podrás. Tú eres fuerte, aunque pienses que no, sí lo eres. Y créeme, no es casualidad que estés leyendo esto ahora».

Finalmente Duarte escribió en sus Stories: «¿quién arrienda habitación con baño privado, sector Las Condes?»

Hasta el momento Cristóbal Álvarez ni Ángela Duarte han querido entregar mayores detalles, ni desmentir que nuevamente exista un quiebre en su relación, pues hay que recordar que anteriormente ya habían terminado.