“Me dio pena”: Ex chica reality postuló al casting de Rojo y no la llamaron 20 febrero

En marzo llegará a las pantallas de TVN la tercera temporada de Rojo, programa que mientras tiene al aire su versión veraniega también está afinando los detalles para lo que se viene dentro de unas semanas, poniendo énfasis sobre todo es los nuevos participantes a través de los casting.

Por su amor al canto es que la ex chica Doble Tentación, Ángela Duarte, decidió presentarse y aunque asegura que llegó hasta la tercera etapa, no la llamaron para la clasificación más importante:”Me dio pena enterarme, estaba muy ilusionada con la idea de participar porque fue un largo proceso de 3 etapas y espera”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo confesó que era tanto su interés por ser parte del espacio de talentos que descuidó otros pitutitos que le habían ofrecido. “Dejé de lado propuestas como ser reina del Festival de Viña por La Red (que jamás lo esperé) y viajes que no tenía predestinados, pero decidí dar la guerra en Chile hasta el final por el programa, que era lo que deseaba de corazón y no me arrepiento, agregó.

Finalmente felicitó a los suertudos que conoció durante esos días y les deseó lo mejor en sus actividades en Rojo.