A un año de la filtración de su video cochinón Nelson Mauri celebró con una picarona foto 26 julio

El año pasado se filtró por internet un video íntimo sexual, protagonizado por el ex chico Rojo, Nelson Mauri, junto a un hombre desconocido.

Desde el momento que se conoció de la existencia de la grabación, el bailarín no quiso dar declaraciones sobre lo ocurrido y continuó con su vida, eso si, hizo algunos cambios, como dejar privada su cuenta de Instagram.

Pero ahora, a un año de la filtración, Nelson Mauri se refirió al video, a través de un largo texto publicado en la red social. El cual está acompañado de una foto en la que aparece completamente desnudo.

«A 1 AÑO de la filtración de mi sex tape, debo confesar que fueron momentos difíciles, pero cuando uno tiene el apoyo de su familia y amigos, todo se supera» comenzó escribiendo.

También te puede interesar: Revisa el radical cambio de look de Nelson Mauri

«No tuve la valentía de dar explicaciones en el momento acerca de lo que pasó, pero hoy no tengo miedo de hablar del tema y de asumir el error de no haber sido más cuidadoso a la hora de ponerse un poco juguetón con la otra parte… NUNCA fue mi intensión que el video se filtrara, sino solamente jugar un poco dentro de 4 paredes» agregó Nelson Mauri.

Junto con esto escribió: «Pero como dice el dicho, NO hay mal que por bien no venga. Hoy me siento agradecido de la situación. AMO mi cuerpo, soy un hombre grande, me gusta el sexo responsable y estoy muy agradecido de cientos de seguidores que antes pensé no tener. Sé que hoy en día soy un ÍCONO gay en mi país, gústele a quien le guste, y seguiré sumando logros para volverme más ícono aún».

Finalmente Nelson Mauri aseguró que «no me queda más que agradecer todos sus PIROPOS y cosas ricas que me escriben día día con cada publicación. Se vienen súper nuevos proyectos así que el PERSONAJE que quiso perjudicarme subiendo dicho video (que sé muy bien quién es) no le va a quedar otra que seguir odiándome porque siempre seguiré sumando. Hoy veo la situación como que me hizo un favor. Así que nada más que agradecer y afirmar que RESILIENCIA es mi mejor aliado. Besos a todos ¡y espero tener el apoyo de ustedes en todo lo que se viene! Los quiero».

Aquí te dejamos la foto: