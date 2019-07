“Fui su primer amor”: La Chilindrina reveló su escapada romántica con Luis Miguel 29 julio

Aunque el último episodio fue emitido casi hace 40 años, lo cierto es que «El Chavo del 8» aún mantiene una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo y todavía se siguen revelando secretos sobre la exitosa serie de televisión.

La última de estas revelaciones la hizo María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina y tiene relación con su «escapada» romántica con Luis Miguel en la década de los 80.

La actriz estuvo de invitada al programa de la televisión peruana, “El valor de la verdad“, donde fue sometida al detector de mentiras.

«¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?», fue una de las preguntas que se le hizo al querido personaje.

Aunque se demoró en contestar, finalmente reconoció su “amorío” con el cantante azteca que en ese tiempo era solo un pre adolescente y estaba iniciando su carrera. Sin embargo, en México ya era todo una estrella.

«La verdad es que sí», reconoció y señaló que estaba tomando el sol en la playa desde donde veía un yate que constantemente, según ella, pasaba lanzándole piropos.

«Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres ‘la chilindrina’. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado'», dijo.

El presentador del programa recordó que hay una fotografía en la que aparecen juntos. «Para que él no diga que no fui su primer amor», aprovechó de decir La Chilindrina para que no hubiera dudas de su encuentro con el Sol de México.

«Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico. La pasamos muy rico y nos tomamos una foto, que está en todos lados para que él no diga que no fui su primer amor», señaló.