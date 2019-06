Alexis Sánchez tras el partido: «Cuando juego con mi país me pone muy contento» 21 junio

Sin duda el partido frente Ecuador fue más complicado de lo que se esperaba. Pero de todas formas Chile logró vencer y pasar cuartos de final. Tras el fin del encuentro, Alexis Sánchez, autor del gol de la victoria, habló sobre el paso a cuartos de final.

Frente a esto, el niño maravilla, aseguró que «estoy contento por la gente que nos vino a apoyar. Queda aún. Fue un partido muy duro, pero hay que aprender de los errores».

También te puede interesar: Estos son los mejores memes de la sufrida victoria de La Roja

Sobre esto comentó que: «Cuando juego con mi país me pone muy contento. Era mi sueño jugar al futbol en todos lados, me reencuentro con la selección. En Inglaterra tuve problemas con mi tobillo, además de cosas internas, y acá me reencuentro con el futbol».

Junto con esto Alexis Sánchez reveló que sufrió un problema que lo aquejó durante el encuentro frente a Ecuador: «Me doblé el tobillo, cosa que no me esperaba. Creo que tengo un esguince, me vendaron en el entretiempo, jugué un poco con dolor, y gracias a Dios salió el gol después».

Para finalizar el goleador histórico de La Roja comentó que «hay que ir paso a paso, no relajarse. Somos un equipo que desde 2015 generamos un grupo que corren todos por igual y eso se nota en la cancha».