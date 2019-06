Estos son los mejores memes de la sufrida victoria de La Roja

Un partido de infarto vivió Chile este viernes frente a Ecuador, y aunque costó de todas formas La Roja logró ganar por 2-1 asegurando así su clasificación a cuartos de final y momentáneamente primeros en el grupo.

El encuentro comenzó fácil para la selección chilena, con un gol a los 7 minutos de Chapita Fuenzalida. Pero al minuto 26 y tras un error del arquero Gabriel Arias que valió un penal, Ecuador marcó el empate. En el segundo tiempo La Roja renació y al minuto 51 Alexis anotó el tanto que nos dio la victoria.

Pero obviamente las redes sociales no tardaron en reaccionar, y en lo que más se enfocaron fue en el deslavado partido del arquero, por lo que muchos recordaron al no citado Claudio Bravo e incluso a la capitana de La Roja femenina Christiane Endler.

Aquí te dejamos los mejores memes:

He intentado encontrarte

En otras personas

No es igual

No es lo mismo

Nos separa un abismo

Vuelve

Que sin ti la vida se me va

Oh, vuelve

Que me falta el aire si tu no estas

Oh, vuelve

Nadie ocupara tu lugar 🎧🎧🎧 #VamosChileCTM Bravo Arias pic.twitter.com/jj4mS9NXiI

— Supercalifragilisticoespialidoso (@ManuElRenacido) 21 de junio de 2019