Preocupación causó foto de Carolina Arregui internada en la clínica 28 mayo

Gran preocupación causó entre los seguidores de Carolina Arregui una foto donde aparece internada en una clínica.

Por medio de una transmisión en vivo por sus Stories de Instagram, la actriz reveló que sufrió una inflamación digestiva, razón por la que debió someterse a varios exámenes.

«Eso se me produjo cuando acompañé a mi marido a un asunto de trabajo, estando fuera del país y la verdad es que duró. Hicimos un tipo de tratamiento con antibióticos, pero no resultó… Al final, me terminé hospitalizando para saber exactamente lo que estaba pasando y lo que me hicieron fue un tratamiento endovenoso, lo que me obligó a permanecer en la clínica un par de días» partió relatando.

«Finamente, gracias a Dios, como las cosas se hicieron a tiempo, todo resultó bien y aquí estoy hablando con ustedes, dándoles las gracias por tanta preocupación, por tanto cariño».

«Esas son las cosas que a uno le llegan al alma y me quedo con eso… Así que no se preocupen, porque dicen por ahí que ‘mala yerba, nunca muere’. Y yo les voy a decir una cosa, no se desharán de mí tan fácil. Y tampoco me quiero hacer la ‘vístima’, eso que les quede bien claro» finalizó Carolina Arregui.