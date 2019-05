Claudio Bravo habría tenido preacuerdo con Rueda para volver y acusó indisciplina de La Roja previo a Paraguay 28 mayo

Luego de que se conociera la lista de seleccionados para participar en la próxima Copa América en Brasil. La ausencia de Claudio Bravo en la lista de Reinaldo Rueda fue una de las más polémicas. Sobre todo tras la reunión que ambos mantuvieron a principios de mayo, donde se rumoreó que el capitán se reincorporaría a La Roja por primera vez desde el fin de las eliminatorias.

Pese a que Rueda aseguró que con Bravo se encontraban en la misma página sobre su exclusión de la Copa América, este martes surgió nueva información que pone en duda la versión entregada por el DT colombiano.

Ya que de acuerdo a lo comentado por Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN, sostuvo una conversación con Claudio Bravo, el cual le habría asegurado que con Rueda tenían un acuerdo de que el arquero sí sería convocado para la Copa América, y que solamente hace unos días se le informó que no estaría. Además de que no había razón para arrepentirse del acuerdo hecho anteriormente.

Junto con esto, Bravo reveló las indisciplinas que cometió el resto del equipo, las cuales considera que fueron fundamentales en el fracaso de La Roja durante las pasadas eliminatorias. Incluso acusó que cinco jugadores estuvieron en un casino previo al partido contra Paraguay que Chile perdió por 3-0 y fue un detonante para quedar fuera del mundial.

Además el ex capitán aseguró también que no le puso ninguna condición a Rueda para volver a La Roja, y que el mismo DT le había confesado que su plan de recambio no estaba funcionando y que lo necesitaba para poner orden en el camarín.