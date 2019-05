Oriana Marzoli confesó que le puso el gorro a Luis Mateucci con otro chico reality 7 mayo

Este lunes Oriana Marzoli estrenó un nuevo capítulo en su canal Mtmad, solo que esta vez estuvo acompañada de su ex pololo, Álex Consejo, con quien hizo el «test del ex novio». Donde aprovecharon de revelar algunos detalles de su relación, como el día en que se conocieron, hasta que terminaron, afirmando que estuvieron cerca de dos años juntos.

«Creo que a raíz de los realitys se desgastó la relación del todo. La gente se preguntará por qué narices yo me volvía loca cuando veía a Álex liándose con otra, pero es que en el fondo yo sentía todavía por Álex, yo no había todavía superado el tema Álex, porque cuando yo me dejaba con Luis, yo volvía con Álex. Ahora me confieso por primera vez en la vida» aseguró la polémica chiquilla sobre las causas que los llevaron a terminar.

Junto con esto reveló que solo estuvo con Luis Mateucci para no darle en el gusto a Consejo, quien dijo que se había equivocado al emparejarse con el argentino. «Si es verdad que yo con Luis al final yo ya estaba más que nada por no darle el gusto (a Álex) de viera que yo había perdido, yo siempre gano, sabes a mi parecer y yo no puedo permitir que un tío que me haya jodido delante de todo Chile, España y todo el mundo encima me diga que ‘no obligada estás conmigo'».

Aunque una de las declaraciones de Oriana Marzoli que más llamó la atención, fue cuando confesó que le puso el gorro a Mateucci con Álex. «También voy a confesar que alguna vez debajo de las sábanas pues si me liaba con Álex. Pero ya sabeís, yo tenía que disimular» contó entre risas la chica reality.

Esto se refiere a su paso por el reality «Doble Tentación», donde tenía que dormir con Consejo, ya que él era su jote. Pese a esto Oriana siempre negó haber tenido algo con el español, mientras que este afirmaba que era verdad.

Finalmente Oriana aseguró que tras enterarse de la relación de su ex con la modelo Paula Bolatti, salieron todos sus celos «Ahí me volví loca, lo llamaba, lloraba y ahí yo estaba con Luis, y yo ‘que no la vas a traer a España’ y él me decía ‘entonces no te vienes con Luis, si no traes a Luis, yo no traigo a Paula’ o sea, ridículo».