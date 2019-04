Oriana Marzoli se fue con todo contra Aída Nizar: «Vieja amargada» 26 abril

No cabe duda que Oriana Marzoli es una de las grandes villanas que nos han dejado los últimos reality shows en Chilito. Ahora pese a no formar parte de «Resistiré» de todas formas se ha dado el tiempo de armar polémica y con una de las participantes más comentadas del encierro.

Y se trata de nada menos que Aída Nizar, la abogada española que más ha dado de hablar en el reality, ya que al momento de hablar sobre sus compañeros de encierro no ha tenido pelos en la lengua.

Es por esto mismo que varios televidentes la han comparado con Oriana Marzoli, pues la española-venezolana durante su paso por los reality nacionales también fue protagonista de la mayoría de los escándalos que ocurrían.

Pero al parecer a la chiquilla le cargó que le hicieran la comparación, así que a través de Instagram quiso hacer sus descargos. A pesar de reconocer que no ha visto «Resistiré», de todas formas se entera de lo que ocurre, por lo que sabe que pasa con Aída. «La ‘cha cha’ ésta de Aída casi pega a una chica. Me compadezco de la chica, pobrecita, porque esa la vieja amargada es asquerosa. Asco» partió diciendo.

Luego aseguró que «no, no es como yo pero en vieja. O sea, yo no tengo complejo de realmente ser la persona que ‘más ama la vida’, como dice ella, ni voy haciendo el rídiculo metiéndome en la Fontana di Trevi para que me enfoque una cámara, ni me voy estrellando con motos para que me enfoque una cámara».

Finalmente aseguró que tienen muchas diferencias, especialmente ya que ella prefiere mantenerse con un perfil bajo fuera de la televisión.

«Yo vivo mi vida normalita, sin problemas y si soy más anónima mejor. Yo por la calle bajo perfil, no me gusta que todo el mundo me esté viendo, ni que me anden parando, al revés. Esta señora siempre busca ser el foco de atención, a mí eso me da vergüenza ajena. Yo soy poca atención porque yo lo valgo y brillo por mí misma, sin falta de hacer el ridículo como lo hace esta vieja amargada» comentó.