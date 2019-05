Hacen pebre a Ignacia Michelson por referirse a las críticas de su video cochinón en «Resistiré» 22 mayo

Este miércoles te contamos sobre el clip de «Resistiré» que Mega no mostró, donde aparecían Ignacia Michelson y Sargento Rap teniendo relaciones sexuales bajo unas mantas a plena luz del día y con todos sus compañeros cerca.

Rápidamente el video se viralizó y los tortolitos se llenaron de críticas por parte de los seguidores del reality, asegurando que se les había pasado la mano en esta ocasión.

Frente a la gran cantidad de comentarios negativos que recibieron, Ignacia Michelson decidió salir al paso y defenderse por su actuar. Pero su intento de explicación no le resultó muy bien, pues se llenó de aún más críticas y cuestionamientos.

«Te amo. Gracias por acompañarme en todo momento Eres el puto amo de mi corazón» comenzó escribiendo Michelson en un posteo en Instagram, acompañado de una foto donde posa junto al mexicano frente al espejo de una tienda de zapatos.

Junto con esto aprovechó de agregar: «PD: Me da risa que critiquen que tuve relaciones. Me imagino que lo anormal es no tenerlas si uno está en pareja @sargentorap_oficial».

Aquí te dejamos algunos de los comentarios que recibió Ignacia Michelson en su publicación: